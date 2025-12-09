В Уфе мужчину избили и ограбили новые знакомые

В Уфе мужчина стал жертвой разбойного нападения. Подробности случившегося рассказали в МВД по Башкирии.
В отделении полиции 36-летний полицейский рассказал, что за час до разбоя он вместе с новой знакомой парой выпивал. После этого мужчина и женщина неожиданно напали на него, ударили по голове бутылкой и похитили пять тысяч рублей.
Полицейским удалось быстро задержать подозреваемых недалеко от дома пострадавшего. Ими оказались 35-летний житель Инорса, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, и иностранка, не имеющая постоянного места жительства.
— В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Мужчину взяли под стражу. В отношении женщины будет решен вопрос о нарушении миграционного законодательства, — сообщили в пресс-службе МВД по республике.
