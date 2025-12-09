Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе мужчину избили и ограбили новые знакомые

В Башкирии задержали пару, подозреваемую в разбойном нападении на нового знакомого.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчина стал жертвой разбойного нападения. Подробности случившегося рассказали в МВД по Башкирии.

В отделении полиции 36-летний полицейский рассказал, что за час до разбоя он вместе с новой знакомой парой выпивал. После этого мужчина и женщина неожиданно напали на него, ударили по голове бутылкой и похитили пять тысяч рублей.

Полицейским удалось быстро задержать подозреваемых недалеко от дома пострадавшего. Ими оказались 35-летний житель Инорса, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, и иностранка, не имеющая постоянного места жительства.

— В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Мужчину взяли под стражу. В отношении женщины будет решен вопрос о нарушении миграционного законодательства, — сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.