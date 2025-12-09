В Судаке пьяный турист упал на женщину: с него взыскали 150 тысяч рублей

В Судаке пьяный турист, упавший на местную жительницу, заплатит женщине 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Инцидент произошел в октябре 2024 года на улице Ленина. Пьяный турист с высоты собственного роста упал на женщину. Та не удержалась на ногах. При падении она ударилась головой о пешеходную дорожку.
«В результате падения женщины причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что на лечение пострадавшей ушло более 20 дней. Суд взыскал с туриста в пользу женщины 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Решение суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.