В Судаке пьяный турист упал на женщину: с него взыскали 150 тысяч рублей

В Крыму пьяный турист упал на женщину и заплатит ей 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Судаке пьяный турист, упавший на местную жительницу, заплатит женщине 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2024 года на улице Ленина. Пьяный турист с высоты собственного роста упал на женщину. Та не удержалась на ногах. При падении она ударилась головой о пешеходную дорожку.

«В результате падения женщины причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что на лечение пострадавшей ушло более 20 дней. Суд взыскал с туриста в пользу женщины 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Решение суда в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.