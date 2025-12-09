В школе Уфы девочка получила травму

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре этого года девочка получила травму в виде перелома лодыжки на уроке физкультуры. Но информация о случившемся законному представителю не была передана, своевременную медпомощь ребенок не получил.
По инициативе прокуратуры учителя привлекли к административной ответственности по статье «нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений», учебное учреждение — по статье «непредставление сведений (информации)», так как данные об инциденте не были представлены в надзорное ведомство.
В адрес директора школы внесли представление о недопустимости подобной инцидентов в будущем.