Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе Уфы девочка получила травму

Учебное заведение не стало сообщать об этом надзорное ведомство.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре этого года девочка получила травму в виде перелома лодыжки на уроке физкультуры. Но информация о случившемся законному представителю не была передана, своевременную медпомощь ребенок не получил.

По инициативе прокуратуры учителя привлекли к административной ответственности по статье «нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений», учебное учреждение — по статье «непредставление сведений (информации)», так как данные об инциденте не были представлены в надзорное ведомство.

В адрес директора школы внесли представление о недопустимости подобной инцидентов в будущем.