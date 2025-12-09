В школе Уфы девочка получила травму

По инициативе прокуратуры учителя привлекли к административной ответственности по статье «нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений», учебное учреждение — по статье «непредставление сведений (информации)», так как данные об инциденте не были представлены в надзорное ведомство.