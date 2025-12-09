Ричмонд
В Тулуне водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

Полиция ищет не только самого водителя, но и свидетелей происшествия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне полиция разыскивает водителя, который сбил 17-летнего пешехода и скрылся. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ватутина, возле дома 32.

— По предварительной информации, неустановленный автомобиль светлого цвета наехал на подростка, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода. После столкновения водитель покинул место аварии. Пострадавший парень с травмами был доставлен в больницу, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полиция ищет не только самого водителя, но и свидетелей происшествия. Госавтоинспекторы также обращаются к виновнику ДТП с просьбой добровольно явиться в отдел для дачи объяснений.