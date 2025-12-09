Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 160

«По состоянию на 16.00 (11.00 мск — ред.) в результате пожара погибли 160 человек. На данный момент еще 6 числятся пропавшими без вести», — сообщает телеканал со ссылкой на гонконгскую полицию.
Телеканал также отметил, что полиция проведет поиски на строительных лесах и защитной сетке, установленных на фасадах семи домов, которые были затронуты пожаром.
Газета South China Morning Post ранее сообщала, что крупные компании-застройщики в специальном административном районе КНР Гонконге выступили за полный запрет курения на строительных площадках после масштабного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, а по всему Гонконгу со зданий в соответствии с приказом властей начали снимать строительную сетку.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился на соседние здания.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.