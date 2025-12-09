Минздрав Сирии сообщил о пострадавших в давке в Дамаске

8 декабря в Сирии празднуют День освобождения. Это сирийский государственный праздник. Он был учрежден осенью 2025 года в честь годовщины падения режима Башара Асада. В этом году действующий сирийский лидер Ахмед аш-Шараа, переодевшись в военную униформу, совершил торжественную молитву в мечети Омейядов, а потом поучаствовал в армейском параде в Дамаске. В своей речи он пообещал, что он и его соратники соратники восстановят Сирию «от севера до юга и от востока до запада». Торжества по случаю освобождения продолжаются в стране несколько дней.