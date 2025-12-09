Ричмонд
Многодетную семью в Керчи спас пожарный извещатель

Семью из шести человек спас сработавший пожарный извещатель.

Источник: ГУ МЧС по Республике Крым

Многодетную семью в Керчи спас пожарный извещатель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

В одной из четырехкомнатных квартир города начался пожар. Огонь вспыхнул на лоджии и быстро распространился через балконный блок в жилую комнату.

В это время вся семья — родители и четверо детей — находились в противоположной части квартир за закрытыми дверьми. Они не видели огня и не почувствовали запах дыма.

Семьи спас пожарный извещатель, который был установлен в октябре. Датчики были размещены во всех комнатах.

Когда извещатель сработал, люди обнаружили возгорание, эвакуировались и вызвали пожарных.

Огонь был оперативно ликвидирован. Предположительной причиной возгорания стала детская электромашинка с редуктором и аккумуляторной батареей.