Прокуратура проведёт проверку в школе после пожара со светильником в Перми

Речь идёт об инциденте, который случился утром 9 декабря в Свердловском районе на улице Льва Шатрова. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что около 11:50 часов из школы № 134 поступило сообщение о пожаре на втором этаже здания. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что причиной задымления и возгорания оказался светильник в столовой.