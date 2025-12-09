Ричмонд
Прокуратура проведёт проверку в школе после пожара со светильником в Перми

Инцидент случился днём 9 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура в Перми проведёт проверку в школе № 134 после пожара со светильником в столовой, сообщает надзорный орган.

Речь идёт об инциденте, который случился утром 9 декабря в Свердловском районе на улице Льва Шатрова. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что около 11:50 часов из школы № 134 поступило сообщение о пожаре на втором этаже здания. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что причиной задымления и возгорания оказался светильник в столовой.

Пожар удалось ликвидировать, но более 470 учеников пришлось эвакуировать из здания. На место также прибыли дознаватели МЧС, которые начали выяснять все обстоятельства и причины пожара.

Позже прокуратура Пермского края сообщила, что инцидентом также заинтересовался районный надзорный орган.

«Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства к обеспечению безопасности при организации деятельности учреждения, противопожарных требований», — сообщили в прокуратуре Пермского края.