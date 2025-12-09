В Молдове задержан водитель, ставший виновником ДТП, в котором погибла его 23-летняя знакомая: Он скрылся с места аварии, оставив умирать девушку

Напомним, что трагическая авария произошла в ночь на 20 ноября на трассе G-17 у села Михайлены Рышканского района. Примерно в час ночи 25-летний сельчанин за рулем Audi A8 превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу, врезался в парапет на обочине и перевернулся. Водитель скрылся с места происшествия до прибытия полиции, оставив в искореженном салоне двух пассажиров: 23-летних жительниц Дондюшанского района.