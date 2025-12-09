В Екатеринбурге прокуратура проверит информацию о школьнике, повредившем руку

В Екатеринбурге прокуратура проверит информацию, размещенную в СМИ о шестикласснике-инвалиде, повредившем руку. Сообщается, что это случилось 8 декабря 2025 года. Ученик школы № 143 упал и травмировал руку, убегая на перемене от другого школьника.
— Согласно публикации СМИ, мама пострадавшего ребенка сообщила о случаях буллинга ее ребенка-инвалида со стороны других детей, непринятии мер со стороны администрации образовательного учреждения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства запросят документы из больницы для установления тяжести травмы и проверят, предпринимались ли сотрудниками школы меры по предупреждению травматизма и конфликтов между детьми.
Напомним, что в Белоярском районе ученик получил компенсацию за травму, полученную в школе. Подросток дернул за чеку страйкбольной гранаты, которую использовали как реквизит и забыли в классе после репетиции. Школьник получил ожог руки и травму пальца. Пострадавшему выплатили 20 тысяч моральной компенсации и оплатили лечение.