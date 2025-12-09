В Екатеринбурге прокуратура проверит информацию о школьнике, повредившем руку

Напомним, что в Белоярском районе ученик получил компенсацию за травму, полученную в школе. Подросток дернул за чеку страйкбольной гранаты, которую использовали как реквизит и забыли в классе после репетиции. Школьник получил ожог руки и травму пальца. Пострадавшему выплатили 20 тысяч моральной компенсации и оплатили лечение.