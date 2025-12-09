В Краснодаре осудили членов ОПГ, обманувших пенсионеров на 55 млн рублей

Как установлено следствием и судом, в 2018—2020 годах обвиняемая Жестовская организовала устойчивую преступную группу, в которую привлекла своих родственниц. Действуя согласованно, участницы подыскивали одиноких людей старше 80 лет, владевших недвижимостью, и под различными предлогами убеждали их оформить имущество на себя под обещания заботы и ухода. Фактически полученные квартиры и участки впоследствии продавались, а деньги распределялись между участницами схемы.