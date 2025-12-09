Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров сообщил об отражении атаки дронов в Чечне

В Чечене была отражена атака беспилотников, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

Один дрон был сбит средствами ПВО Воздушно-космических сил Минобороны над территорией соседнего региона, еще два — мобильными огневыми группами МВД по Чечне и Росгвардии над территорией самой республики. Кадыров уточнил, что на опубликованных им кадрах запечатлено уничтожение дрона над Грозненским районом Чечни.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше