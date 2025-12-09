Кадыров сообщил об отражении атаки дронов в Чечне

Один дрон был сбит средствами ПВО Воздушно-космических сил Минобороны над территорией соседнего региона, еще два — мобильными огневыми группами МВД по Чечне и Росгвардии над территорией самой республики. Кадыров уточнил, что на опубликованных им кадрах запечатлено уничтожение дрона над Грозненским районом Чечни.
Материал дополняется.
