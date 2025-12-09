Молдавский ковер за 50 тысяч леев оказался на свалке: Его выбросили после уборки дома, не подозревая о его ценности

Традиционный ковёр ручной работы обнаружили на свалке в селе Рогожены Шолданештского района — его выбросили после уборки дома, не подозревая о его ценности.
Ковёр обнаружил режиссёр Виктор Максян, который отправился на место после того, как узнал, что среди выброшенных вещей оказались и старинные ковры, сотканные в традиционном стиле, сообщает Noi.md со ссылкой на Zdgust.
Среди отходов Максян обнаружил «плотноворсовый плюш», характерный для Флорештского района, изготовленный в трудоёмкой технике, требующей высокой плотности деталей и большой точности. Несмотря на то что ковёр некоторое время пролежал под дождём и в грязи, он оказался целым, без дыр и повреждений. Режиссёр считает, что изготовление ковра потребовало бы участие трёх женщин в течение месяца по 12 часов в день, и сегодня такая работа стоила бы более 45 000 леев, а общая цена вместе с материалами достигла бы примерно 50 000 леев.
После восстановления ковёр размером 1,80×3,20 метра был профессионально очищен и теперь выглядит как новый. Он выставлен на продажу, и все желающие могут предложить свою цену; изделие достанется тому, кто предложит наибольшую сумму.