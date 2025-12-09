Масштабная коммунальная авария в Башкирии: власти доложили о ситуации

В башкирском городе Белорецке продолжается ликвидация масштабной коммунальной аварии, из-за которой сегодня утром без отопления и горячей воды остались более 70 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Об оперативной ситуации на месте прорыва отчитался глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов.
Как сообщил руководитель муниципалитета, к аварийному участку вышли две бригады со специальной техникой, определена зона прорыва, ведутся раскопочные работы. Администрацией приведены в готовность 33 тепловые пушки (23 электрические и 10 на жидком топливе), которые можно будет оперативно использовать при необходимости.
Хакимов заявил, что все службы работают на месте, разворачивается оперативный штаб, а ситуация находится на его личном контроле. Он пообещал, что будут предприняты все возможные меры для скорейшего устранения проблемы и восстановления теплоснабжения.
По данным МЧС Башкирии, в результате аварии без коммунальных услуг остались не только жилые дома в микрорайонах № 3, № 12 и УПП ВОС, но также больницы, школы, детские сады и административные здания. Из-за инцидента прокуратура республики начала проверку.
