Гондурас объявил экс-президента Эрнандеса в международный розыск

Бывшего президента обвиняют в отмывании средств и мошенничестве, уточняют «Ведомости». Следствие полагает, что он использовал похищенные из бюджета деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2013 году.
Сославшись на то, что страна «слишком долго страдала от коррупции и преступных сетей», Селайя сообщил, что правоохранительным органам отдан приказ о задержании, а в Интерпол направлен запрос на розыск бывшего лидера.
Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, осужденный в США за помощь в перевозке крупных партий кокаина, отпущен на свободу 1 декабря. Освобождение стало возможным после полного помилования, которое Дональд Трамп объявил «подстроенным».
На данный момент неизвестно, где находится Эрнандес. Однако его жена сообщила, что он пребывает в безопасном месте на территории США и собирается в ближайшее время обратиться к нации. Защита Эрнандеса уже объявила новые обвинения политически мотивированными. При этом власти страны настаивают, что дело экс-президента — это борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.