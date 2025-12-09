Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гондурас объявил экс-президента Эрнандеса в международный розыск

Генпрокуратура Гондураса инициировала международный розыск экс-президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом пишет The Washington Post.Издание сообщает, что соответствующее заявление сделал генпрокурор Гондураса Йоэль Антонио Селайя Альварес.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Бывшего президента обвиняют в отмывании средств и мошенничестве, уточняют «Ведомости». Следствие полагает, что он использовал похищенные из бюджета деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2013 году.

Сославшись на то, что страна «слишком долго страдала от коррупции и преступных сетей», Селайя сообщил, что правоохранительным органам отдан приказ о задержании, а в Интерпол направлен запрос на розыск бывшего лидера.

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, осужденный в США за помощь в перевозке крупных партий кокаина, отпущен на свободу 1 декабря. Освобождение стало возможным после полного помилования, которое Дональд Трамп объявил «подстроенным».

На данный момент неизвестно, где находится Эрнандес. Однако его жена сообщила, что он пребывает в безопасном месте на территории США и собирается в ближайшее время обратиться к нации. Защита Эрнандеса уже объявила новые обвинения политически мотивированными. При этом власти страны настаивают, что дело экс-президента — это борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше