Гондурас объявил экс-президента Эрнандеса в международный розыск

На данный момент неизвестно, где находится Эрнандес. Однако его жена сообщила, что он пребывает в безопасном месте на территории США и собирается в ближайшее время обратиться к нации. Защита Эрнандеса уже объявила новые обвинения политически мотивированными. При этом власти страны настаивают, что дело экс-президента — это борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.