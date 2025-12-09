Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории бывшей турбазы под Волгоградом нашли авиабомбу

Спасатели МЧС уничтожили авиабомбу в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области спасатели обезвредили фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили рабочие еще 4 декабря в городе Краснослободске. Во время проведения земляных работ на территории заброшенной туристической базы «Анютка» ковш экскаватора наткнулся на крупный металлический предмет. Работы немедленно остановили и вызвали на место специалистов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для ликвидации угрозы прибыл пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Профессионалы оценили состояние бомбы и приняли решение уничтожить ее на месте было невозможно из-за близости к городу. Спасатели с максимальной осторожностью извлекли снаряд, погрузили на спецтранспорт и вывезли на безопасное расстояние.

На специальном полигоне, соблюдая все необходимые меры безопасности, пиротехники уничтожили опасное эхо войны путем контролируемого подрыва.