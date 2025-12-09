На территории бывшей турбазы под Волгоградом нашли авиабомбу

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области спасатели обезвредили фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили рабочие еще 4 декабря в городе Краснослободске. Во время проведения земляных работ на территории заброшенной туристической базы «Анютка» ковш экскаватора наткнулся на крупный металлический предмет. Работы немедленно остановили и вызвали на место специалистов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Для ликвидации угрозы прибыл пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Профессионалы оценили состояние бомбы и приняли решение уничтожить ее на месте было невозможно из-за близости к городу. Спасатели с максимальной осторожностью извлекли снаряд, погрузили на спецтранспорт и вывезли на безопасное расстояние.
На специальном полигоне, соблюдая все необходимые меры безопасности, пиротехники уничтожили опасное эхо войны путем контролируемого подрыва.