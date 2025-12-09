На директора фонда капремонтов Челябинской области завели еще два дела

В марте чиновника задержали за то, что в 2024—2025 годах он в интересах аффилированной компании дал распоряжение о ремонте кровли дома по улице Сони Кривой, 37, в Челябинске, где этот ремонт уже был проведен. В итоге получившей подряд компании незаконно перечислили из средств фонда 3,4 миллиона рублей в счет оплаты работ, которые она не проводила. Действия гендиректора были квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий.