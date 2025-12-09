На директора фонда капремонтов Челябинской области завели еще два дела

Как сообщили в следственном управлении СК региона, установлено, что в 2017 и 2019 годах, занимая должность начальника отдела службы технического заказчика регионального фонда Тихоненко получил от директора компании взятки на сумму более 730 тысяч рублей за помощь в заключения договоров на ремонты в ряде жилых домов без проведения конкурсных процедур. Преступления вновь выявлены сотрудниками УФСБ региона, которые ведут оперативное сопровождение по уголовному делу.
В марте чиновника задержали за то, что в 2024—2025 годах он в интересах аффилированной компании дал распоряжение о ремонте кровли дома по улице Сони Кривой, 37, в Челябинске, где этот ремонт уже был проведен. В итоге получившей подряд компании незаконно перечислили из средств фонда 3,4 миллиона рублей в счет оплаты работ, которые она не проводила. Действия гендиректора были квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий.
В апреле в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о получении взятки в 740 тысяч рублей, за которые он поспособствовал в получении подряда другой фирме, занимавшейся ремонтом лифтового оборудования. По версии следствия, в 2018 году Тихоненко внес в конкурсную документацию дополнительные требования, ограничивающие круг участников торгов. В результате победу одержала заплатившая ему компания.
Добавим, что по статье о превышении полномочий управленцу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. По статьям о взятках в крупном размере — от 7 до 12 лет с крупным штрафом и запретом занимать определенные должности еще до 10 лет.