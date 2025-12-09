В Крыму судили подростка-дроппера: ему дали условный срок

В Бахчисарайском районе Крыма местного жителя 2008 года рождения признали виновным в дропперстве. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.
Крымчанин в мессенджере Telegram уговорил несовершеннолетнего знакомого открыть за 10 тысяч рублей на его имя банковскую карту. Этот счет фигурант собирался передать другому человеку для незаконных операций.
«Злоумышленник заполучил банковскую карту, которую после передал неосведомленному водителю такси», — говорится в сообщении.
Далее подросток передал через Telegram доступ к карте неизвестному. Тот заплатил юноше 17 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал подростка виновным. Его приговорили к двух годам лишения свободы условно.