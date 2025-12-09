В Петербурге задержали мужчину за переписку со школьницами

«В ходе обыска по адресу проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли ноутбук и мобильный телефон, содержащие материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а также несколько десятков открытых чатов в различных мессенджерах с переписками с малолетними девочками», — добавили в пресс-службе регионального главка МВД.