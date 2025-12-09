Ричмонд
В Петербурге задержали мужчину за переписку со школьницами

Жителя Новосибирской области заподозрили в совращении школьниц.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска из Петербурга задержали жителя Новосибирской области, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении петербургских школьниц, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти.

«В ходе служебной командировки в Новосибирскую область сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России задержали 36-летнего местного жителя. Задержанный подозревается в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, фигурант посредством чатов одного из мессенджеров совершил противоправные действия в отношении двух девочек из Санкт-Петербурга, 9 и 10 лет.

По данным фактам следственными органами возбуждено 2 уголовных дела по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

«В ходе обыска по адресу проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли ноутбук и мобильный телефон, содержащие материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних, а также несколько десятков открытых чатов в различных мессенджерах с переписками с малолетними девочками», — добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Подозреваемый доставлен в Санкт-Петербург и задержан на основании статьи 91 УПК РФ.