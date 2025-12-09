Пермячка вылетела с трассы в кювет и ждала помощи в опрокинувшемся авто

Жительница Перми вылетела с трассы в кювет и ждала помощи в опрокинувшемся автомобиле, сообщает краевая полиция.
Инцидент случился вечером в ноябре 2025 года. В дежурную часть ОМВД «Карагайский» поступило сообщение о дорожной аварии на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, которая случилась на подъезде к Кудымкару.
Вызов приняли капитан Владимир Фалалеев и старший лейтенант Евгений Чалов, которые находились в патруле. Правоохранители выяснили, что сообщение о ДТП с легковушкой поступило от жительницы Перми, которая была за рулём пострадавшего автомобиля.
«Она на своей машине Lada Granta ехала из Перми в направлении города Кудымкара и в какой-то момент не справилась с управлением, в результате чего съехала с дороги в кювет, где её легковушка перевернулась», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
Сама женщина не пострадала, но не могла назвать полицейским своё точное местоположение. После этого патрульные продолжили осматривать трассу в поисках места, где автомобиль съехал в кювет с дороги. На 32-м километре машину удалось отыскать — к точке ДТП правоохранители вызвали подмогу. Прибывший на УАЗе сержант Артём Субботин вытащил перевернувшуюся машину из кювета.
Сама водительница решила вернуться домой в Пермь, а спустя некоторое время в Сети поблагодарила полицейских за неравнодушие и поддержку в тяжёлой ситуации.