Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный автослесарь из Тольятти катался на машине, которую ремонтировал

Жителя Тольятти приговорили к обязательным работам за пьяную езду на чужом автомобиле.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти 43-летний автослесарь ремонтировал чужой автомобиль. В октябре 2025 года, будучи пьяным, он решил на нем покататься. На одной из улиц Тольятти мужчину остановили сотрудники ДПС и предложили пройти медосвидетельствование, но автослесарь отказался.

«В апреле 2016 года мужчина был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области и отметила, что тогда мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года.

На этот раз наказание было более суровым. 43-летнего мужчину приговорили к 200 часов обязательных работ, также его лишили прав на два года.