Пьяный автослесарь из Тольятти катался на машине, которую ремонтировал

В Тольятти 43-летний автослесарь ремонтировал чужой автомобиль. В октябре 2025 года, будучи пьяным, он решил на нем покататься. На одной из улиц Тольятти мужчину остановили сотрудники ДПС и предложили пройти медосвидетельствование, но автослесарь отказался.
«В апреле 2016 года мужчина был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области и отметила, что тогда мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года.
На этот раз наказание было более суровым. 43-летнего мужчину приговорили к 200 часов обязательных работ, также его лишили прав на два года.