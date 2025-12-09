Иностранца задержали в аэропорту Кишинева: Он пытался вывезти 10 000 евро и 13 500 долларов из Молдовы

Иностранца задержали в аэропорту Кишинева: пытался вывезти 10 000 евро и 13 500 долларов из Молдовы.
Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва совместно с Пограничной полицией пресекли попытку незаконного вывоза крупных сумм в иностранной валюте.
Инцидент произошёл во время контроля пассажиров на рейсе Кишинёв — Париж. У 36-летнего иностранного гражданина были обнаружены в багаже 10 000 евро и 13 500 долларов США, намеренно спрятанные и не задекларированные в установленном законом порядке.
Правоохранители изъяли денежные средства, а сотрудники Управления уголовного преследования Таможенной службы инициировали расследование.
Таможенная служба напоминает, что при перевозке сумм от 10 000 евро (или эквивалента) их обязательно нужно декларировать как при въезде, так и при выезде из страны.
