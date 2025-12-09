В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей

По данным полиции, заявление правоохранителям поступило от 58-летней матери погибшего военнослужащего, которой неизвестные по телефону сообщили о якобы положенной ее сыну посмертной государственной награде и попросили продиктовать код для ее оформления. Вскоре женщина получила уведомление о том, что на ее имя оформлена доверенность.
«Заподозрив неладное и прислушавшись к совету дочери, женщина прервала разговор, однако вскоре последовал новый звонок. На этот раз злоумышленники убедили женщину перевести более 2,6 миллиона рублей на так называемый “безопасный счет”. После этого мошенники связались с дочерью заявительницы. Под тем же предлогом они убедили ее перевести еще 4,5 миллиона рублей на тот же счет», — сообщили в пресс-службе.
Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.
Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщали в МВД Крыма. Еще неделей ранее жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным аферистам.