В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе мошенники обманули мать и сестру погибшего военнослужащего на семь миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

По данным полиции, заявление правоохранителям поступило от 58-летней матери погибшего военнослужащего, которой неизвестные по телефону сообщили о якобы положенной ее сыну посмертной государственной награде и попросили продиктовать код для ее оформления. Вскоре женщина получила уведомление о том, что на ее имя оформлена доверенность.

«Заподозрив неладное и прислушавшись к совету дочери, женщина прервала разговор, однако вскоре последовал новый звонок. На этот раз злоумышленники убедили женщину перевести более 2,6 миллиона рублей на так называемый “безопасный счет”. После этого мошенники связались с дочерью заявительницы. Под тем же предлогом они убедили ее перевести еще 4,5 миллиона рублей на тот же счет», — сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.

Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщали в МВД Крыма. Еще неделей ранее жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным аферистам.