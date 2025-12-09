Ричмонд
Во Вьетнаме россиянка погибла после падения камней на туристический автобус

Во Вьетнаме камни со строительной техники рухнули на автобус с туристами. Погибла россиянка, еще двое наших соотечественников в больнице. Генконсульство на связи с полицией и родными.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Генеральное консульство РФ в Хошимине подтвердило гибель российской туристки на юге Вьетнама. Женщина скончалась в результате несчастного случая на горном перевале, где на автобус с путешественниками упали камни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула России Тимура Садыкова.

Трагедия произошла утром 8 декабря на горном перевале Дай-Нинь. В автобусе находились 11 пассажиров, когда на него рухнули каменные глыбы, сорвавшиеся с проезжавшей мимо строительной техники. 57-летняя туристка из России погибла на месте. Двух других пострадавших доставили в ближайшие больницы. Врачи борются за жизнь одного из них — его состояние оценивают как тяжелое.

Вьетнамская полиция начала расследование обстоятельств инцидента. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев аварии.

Сотрудники генконсульства уже установили связь с родственниками погибшей. Дипломаты отслеживают ситуацию и готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим соотечественникам.