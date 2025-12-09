Во Вьетнаме россиянка погибла после падения камней на туристический автобус

Трагедия произошла утром 8 декабря на горном перевале Дай-Нинь. В автобусе находились 11 пассажиров, когда на него рухнули каменные глыбы, сорвавшиеся с проезжавшей мимо строительной техники. 57-летняя туристка из России погибла на месте. Двух других пострадавших доставили в ближайшие больницы. Врачи борются за жизнь одного из них — его состояние оценивают как тяжелое.