Фото 15-летней девушки из Магнитогорска опубликовали на обложках БДСМ-книг

Жительница Магнитогорска Дарья П. столкнулась с массовым и незаконным использованием своих подростковых фотографий по всему миру. Снимки были сделаны, когда девушке было 15 лет, рассказала она в своём видеообращении в соцсетях.
В 2015 году Дарья выиграла фотосессию у известного в городе фотографа. Фото она показала родителям и выложила в соцсети.
Спустя годы Дарья неожиданно обнаружила свои фотографии на обложках книг, выпущенных в Турции и Германии, а также на фотостоках и даже на крупном рекламном билборде в мегаполисе. Оказалось, что фотограф её обманул и продал 1000 снимков с лицом девушке.
Наибольший шок вызвало то, что её изображение в 15-летнем возрасте использовано на обложках целой серии из 12 немецких БДСМ-книг, которые до сих пор продаются в интернет-магазинах.
Родители потерпевшей обращались к юристам. Им удалось добиться удаления части изображений со стоков, однако довести дело до суда не получилось.