На Южном Урале директор интерната вымогала деньги у сотрудников и воровала на питании детей

Экс-директор челябинского интерната пойдет под суд за махинации с премиями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Катаве завершено расследование дела о коррупции в коррекционной школе-интернате. Бывшего директора обвиняют в том, что она годами заставляла педагогов отдавать ей часть зарплаты, а также украла деньги, выделенные на питание особенных детей. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Следствие установило, что директор получала от 12 сотрудников так называемые «откаты» с их стимулирующих выплат — всего 726 тысяч рублей. Параллельно она договорилась с поставщиком питания о фиктивном завышении числа детей, что позволило им похитить еще 192 тысячи рублей.

Ущерб удалось полностью возместить, а на автомобиль предпринимательницы-соучастницы наложен арест. Теперь материалы дела переданы в суд, где обвиняемым предстоит ответить за мошенничество и превышение полномочий.