На Южном Урале директор интерната вымогала деньги у сотрудников и воровала на питании детей

В Усть-Катаве завершено расследование дела о коррупции в коррекционной школе-интернате. Бывшего директора обвиняют в том, что она годами заставляла педагогов отдавать ей часть зарплаты, а также украла деньги, выделенные на питание особенных детей. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.