Взятки при технадзоре военных авто в Крыму — фигуранта взяли под стражу

Начальник военного представительства Минобороны ранее был задержан в Татарстане. Фигурант должен был контролировать выполнение госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта на территории Республики Крым.
«В 2022—2024 гг. он получил от управляющего ООО взятку в виде денег в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, чем Минобороны России причинен многомиллионный ущерб», — говорится в сообщении.
Представителю Минобороны предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По ходатайству военного следователя он заключен под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следкома России.