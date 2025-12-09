Взятки при технадзоре военных авто в Крыму — фигуранта взяли под стражу

«В 2022—2024 гг. он получил от управляющего ООО взятку в виде денег в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, чем Минобороны России причинен многомиллионный ущерб», — говорится в сообщении.