Взятки при технадзоре военных авто в Крыму — фигуранта взяли под стражу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. Чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в получении крупной взятки при выполнении технадзора военных автомобилей в Крыму, его взяли под стражу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного военного следственного управления СК РФ.

Начальник военного представительства Минобороны ранее был задержан в Татарстане. Фигурант должен был контролировать выполнение госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта на территории Республики Крым.

«В 2022—2024 гг. он получил от управляющего ООО взятку в виде денег в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, чем Минобороны России причинен многомиллионный ущерб», — говорится в сообщении.

Представителю Минобороны предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По ходатайству военного следователя он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следкома России.