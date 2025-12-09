Ричмонд
Воронежец заступился за жену и проломил череп незнакомцу

Теперь фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

На Московском проспекте в Воронеже произошла потасовка между двумя мужчинами, в результате которой 39-летнего жителя Лискинского района увезли на «скорой» с диагнозом закрытый перелом черепа. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Стражи порядка оперативно установили личность нападавшего. 23-летнего местного жителя задержали по месту проживания. Он во всем сознался, пояснив, что заступился за жену, к которой потерпевший проявил неуважение.

В соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.