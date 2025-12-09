WSJ сравнила руины в секторе Газа с весом 186 Empire State Building

Для наглядности издание также приводит сравнение с Манхэттеном, где равномерное распределение такого количества мусора составило бы около 99 кг на каждые 100 кв. м.

За два года бомбардировок, обстрелов и боевых действий на земле были разрушены более 123 тыс. зданий, еще 75 тыс. строений имеют повреждения разной степени. Это составляет 81% жилого и нежилого фонда анклава, свидетельствуют последние спутниковые снимки.

По оценке экспертов ООН, расчистка территории займет 5−7 лет и обойдется более чем в $1 млрд. Многое будет зависеть от финансирования и готовности Израиля разрешить доставку в Газу тяжелой техники, которую он считает оборудованием двойного назначения, в том числе для военных целей.