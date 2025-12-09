На подлете к Москве сбили три беспилотника

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
В начале декабря Собянин оценил работу ПВО столицы и заявил, что Москва защищается от атак БПЛА лучше, чем самые продвинутые страны.
В предыдущий раз об успешном отражении атаки дрона мэр Москвы сообщил 4 декабря. До этого столицу дважды атаковали 28 ноября. 24 ноября мэр Москвы сообщил сразу о четырех попытках атаковать столицу с помощью дронов.
Власти столицы и Минобороны неоднократно сообщали о предотвращенных атаках дронов на Москву, хотя отдельные атаки приводили к повреждению зданий, пострадавшим и перебоям в работе аэропортов.