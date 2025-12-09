В Ростове в ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса

В Ростове-на-Дону после столкновения легковой машины и микроавтобуса пострадала 50-летняя пассажирка общественного транспорта. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла утром 8 декабря на улице Вятской. Предварительно, 34-летний водитель «Субару Импреза», поворачивая налево на перекрестке, не убедился в безопасности маневра. В итоге произошло столкновение с автобусом «ВСН 700».
Пострадавшей пассажирке оказали помощь на месте ДТП. Сейчас выясняются детали случившегося.
Водителям напоминают: на перекрестках нужно быть осторожными. Необходимо проявлять взаимную вежливость на дороге и внимательно следить за сигналами светофора.
