В Ростове в ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса

Легковая машина и микроавтобус столкнулись на улице Вятской в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после столкновения легковой машины и микроавтобуса пострадала 50-летняя пассажирка общественного транспорта. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла утром 8 декабря на улице Вятской. Предварительно, 34-летний водитель «Субару Импреза», поворачивая налево на перекрестке, не убедился в безопасности маневра. В итоге произошло столкновение с автобусом «ВСН 700».

Пострадавшей пассажирке оказали помощь на месте ДТП. Сейчас выясняются детали случившегося.

Водителям напоминают: на перекрестках нужно быть осторожными. Необходимо проявлять взаимную вежливость на дороге и внимательно следить за сигналами светофора.

