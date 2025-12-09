Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловская прокуратура с начала года выявила 762 коррупционных нарушения

Свердловская прокуратура подвела итоги противодействия коррупции.

Источник: Комсомольская правда

За 9 месяцев 2025 года в Свердловской области прокуратура выявила 762 коррупционных нарушения. Из них заявления направлены в суд по 32 эпизодам, еще по 246 составлены представления. По итогам рассмотрения дел 269 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 112 — к административной ответственности.

— В рамках данного контроля в 2025 году в суды направлено четыре исковых заявления об обращении имущества в доход Российской Федерации на общую сумму 22,7 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд частично удовлетворил все иски на сумму более 10 миллионов рублей. Имущество и деньги чиновников, которые не подтвердили законность полученных средств, обратили в доход государства.

Также за этот период прокуратура выявила 48 человек, не принимавших меры по урегулированию конфликта интересов. Всего сотрудники ведомства вынесли 38 представлений, из них 27 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, еще четверых уволили в связи с утратой доверия.