Свердловская прокуратура с начала года выявила 762 коррупционных нарушения

За 9 месяцев 2025 года в Свердловской области прокуратура выявила 762 коррупционных нарушения. Из них заявления направлены в суд по 32 эпизодам, еще по 246 составлены представления. По итогам рассмотрения дел 269 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 112 — к административной ответственности.