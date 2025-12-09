Ричмонд
112: глава подмосковного Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП

За жизнь возглавившего подмосковный Реутов меньше двух лет назад Филиппа Науменко борются врачи. 39-летний чиновник впал в кому после серьезного ДТП в Нижнем Новгороде.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко госпитализирован в критическом состоянии после автомобильной аварии. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал 112.

По информации канала, дорожно-транспортное происшествие случилось на днях в Нижнем Новгороде. С места происшествия Науменко экстренно доставили в одну из местных больниц.

Как утверждает 112, полученные травмы оказались серьезными. Сейчас глава округа находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Филипп Науменко — уроженец Москвы, выпускник МЭИ и РАНХиГС. Карьеру начал в Мособлдуме, а затем долгое время работал в Балашихе, где прошел путь от муниципального депутата до заместителя главы администрации.

Официально в должность главы Реутова он вступил в феврале 2024 года. Также чиновник руководит местным отделением партии «Единая Россия».

