112: глава подмосковного Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко госпитализирован в критическом состоянии после автомобильной аварии. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал 112.
По информации канала, дорожно-транспортное происшествие случилось на днях в Нижнем Новгороде. С места происшествия Науменко экстренно доставили в одну из местных больниц.
Как утверждает 112, полученные травмы оказались серьезными. Сейчас глава округа находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.
Филипп Науменко — уроженец Москвы, выпускник МЭИ и РАНХиГС. Карьеру начал в Мособлдуме, а затем долгое время работал в Балашихе, где прошел путь от муниципального депутата до заместителя главы администрации.
Официально в должность главы Реутова он вступил в феврале 2024 года. Также чиновник руководит местным отделением партии «Единая Россия».