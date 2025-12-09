Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске частные дома подтопило из-за прорыва водопровода

МЧС рассказало, что из-за прорыва водопровода в Минске подтопило частные дома.

Источник: скриншот видео МЧС

Спасатели оказывают помощь в ликвидации последствий подтоплений частных подворий в Минске. В МЧС на номер 112 поступают сообщения от жителей домов в районе переулка Червякова. Туда направлена техника по откачке воды.

«Ситуация произошла по причине прорыва трубы холодного водоснабжения в Центральном районе по Долгиновскому тракту», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем информации про подтопление проезжих частей, а также об остановке общественного транспорта не поступало. На месте аварии будет создана комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации района.