В Минске частные дома подтопило из-за прорыва водопровода

Спасатели оказывают помощь в ликвидации последствий подтоплений частных подворий в Минске. В МЧС на номер 112 поступают сообщения от жителей домов в районе переулка Червякова. Туда направлена техника по откачке воды.
«Ситуация произошла по причине прорыва трубы холодного водоснабжения в Центральном районе по Долгиновскому тракту», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с тем информации про подтопление проезжих частей, а также об остановке общественного транспорта не поступало. На месте аварии будет создана комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации района.