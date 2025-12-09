В Кишиневе задержали молодых людей, сбывавших поддельные купюры: Расследование началось после жалобы гражданина, получившего фальшивую банкноту

Столичная полиция при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Fulger» задержала двух жителей Кишинева, подозреваемых в фальшивомонетничестве. Молодые люди в возрасте 20 и 21 года были взяты под стражу после того, как пустили в оборот поддельные денежные средства на территории муниципия.
Расследование началось благодаря бдительности одного из граждан. В полицию обратился молодой человек, сообщивший, что получил от одного из подозреваемых банкноту с явными признаками подделки. Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативных мероприятий и установили причастность обоих парней к преступной схеме.
В ходе обысков, проведенных в квартирах и автомобилях подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли улики, подтверждающие их незаконную деятельность, в том числе электронные носители информации. На данный момент оба задержанных помещены под предварительный арест сроком на 30 суток. Согласно действующему законодательству, за изготовление или сбыт поддельных денег им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. Следствие продолжается для выявления всех эпизодов правонарушения.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдова и Румыния меряются членством: Страна ЕС тянет в пропасть падшую соседку — куда нас приведёт политическая проституция.
Поиск российского следа обернулся для нового кабмина несмываемым позором (далее…).
Благодаря стримам «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка Кишинева: «Даник, сказал, что будет молиться за меня, а мне как раз это сейчас надо, будто Бог послал мне его».
Жизнь круче любых голливудских сценариев (далее…).
Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс.
Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик (далее…).