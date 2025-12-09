В Кишиневе задержали молодых людей, сбывавших поддельные купюры: Расследование началось после жалобы гражданина, получившего фальшивую банкноту

В ходе обысков, проведенных в квартирах и автомобилях подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли улики, подтверждающие их незаконную деятельность, в том числе электронные носители информации. На данный момент оба задержанных помещены под предварительный арест сроком на 30 суток. Согласно действующему законодательству, за изготовление или сбыт поддельных денег им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. Следствие продолжается для выявления всех эпизодов правонарушения.