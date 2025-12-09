Ричмонд
Мэр Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП в Нижегородской области

Как сообщил со ссылкой на собственный источник главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов, спецтранспортом мэра города Реутова Филиппа Науменко из Нижегородской области доставили на лечение в Москву.

Изначально он был в одной из наших ЦРБ, дистанционную поддержку оказывали и медики из Нижнего.

Как уточнил в своём tg-канале журналист, член Общественной палаты Андрей Вовк, глава подмосковного Реутова Филипп Науменко попал в аварию в Навашинском районе Нижегородской области.

По данным Shot, ДТП произошло в воскресенье, 8 декабря. У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма. В настоящее время за его жизнь борются врачи института им. Склифосовского. Согласно информации, пациент впал в кому.

По сведениям Mash, авария произошла 7 декабря около 9:25 утра на 55 км трассы М-12. Автомобиль чиновника столкнулся с «КамАЗом». Предварительно, водитель легковушки не рассчитал скорость и дистанцию.