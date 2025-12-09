Неисправные печи приводят к беде, а денег на их ремонт у людей нет: В Молдове за сутки произошло три пожара — есть погибшие

Три пожара за последние сутки: один человек погиб, двое отравились угарным газом.
Инциденты произошли в Рышканах, Новых Аненах и Криулянах.
В первом случае пожар вспыхнул в доме жителя села Малиновское Рышканского района. В ходе тушения огня сотрудники ГИЧС обнаружили обгоревшее тело 60-летнего хозяина жилья.
Второй инцидент произошёл во Флоренах Новоаненского района. 73-летний мужчина получил отравление угарным газом.
В больницу также попала 86-летняя женщина из села Избиште Криулянского района. Оказалось, что печь, которая пенсионерка отапливала жилище, была неисправной, пишет pulsmedia.md.
