Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неисправные печи приводят к беде, а денег на их ремонт у людей нет: В Молдове за сутки произошло три пожара — есть погибшие

Инциденты произошли в Рышканах, Новых Аненах и Криулянах.

Источник: Комсомольская правда

Три пожара за последние сутки: один человек погиб, двое отравились угарным газом.

Инциденты произошли в Рышканах, Новых Аненах и Криулянах.

В первом случае пожар вспыхнул в доме жителя села Малиновское Рышканского района. В ходе тушения огня сотрудники ГИЧС обнаружили обгоревшее тело 60-летнего хозяина жилья.

Второй инцидент произошёл во Флоренах Новоаненского района. 73-летний мужчина получил отравление угарным газом.

В больницу также попала 86-летняя женщина из села Избиште Криулянского района. Оказалось, что печь, которая пенсионерка отапливала жилище, была неисправной, пишет pulsmedia.md.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.

Проект будет рассмотрен Муниципальным советом Кишинёва (далее…).

Власть в Молдове не перестает поражать лицемерием: Угробив аграрный сектор, президент предлагает покупать перед новым годом продукцию местных производителей.

Баночка мёда, бутылка вина и плацинды, купленные к праздникам, проблемы экономики страны не решат (далее…).

Если оппозиционных журналистов не пускают ни на одно официальное событие, значит вы — в Молдове: Власть живет в параллельном мире со своими СМИ, несогласных блокируют и закрывают.

Ни на одно официальное мероприятие, а тем более, с участием Санду и ПАС, не пускают оппозиционные СМИ, — такого в Молдове не было за все годы независимости (далее…).