В Москве гражданку Узбекистана приговорили к 15 годам за финансирование терроризма

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии 33-летнюю гражданку Узбекистана за пособничество в финансировании боевиков международного террористического сообщества «Катиба Таухид валь-Джихад», воюющего на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд приговорил Уринбоеву Махбубахон Хусанбой кизи к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Гражданка Узбекистана признана виновной в пособничестве в финансировании террористической деятельности (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, фигурантка дела вину не признала.

Судом установлено, что Уринбоева, выражая поддержку лицам, воюющим на территории Сирийской Арабской Республики (САР) в составе международного террористического сообщества «Катиба Таухид валь-Джихад», структурно входящего в международную террористическую организацию «Хейат Тахрир аш-Шам», которая осуществляет террористическую деятельность на территории САР, действуя с целью оказания содействия в организации финансирования членов указанного террористического сообщества и по указанию радикалов в октябре 2022 года, находясь в Москве, предоставила реквизиты своей банковской карты и доступ в личный кабинет в мобильном банке. «На карту от иного лица поступили деньги в сумме 6 500 рублей, которые в дальнейшем были направлены радикалами на финансирование указанных террористических сообществ», — уточнила представитель суда.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.