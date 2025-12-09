В Москве гражданку Узбекистана приговорили к 15 годам за финансирование терроризма

Судом установлено, что Уринбоева, выражая поддержку лицам, воюющим на территории Сирийской Арабской Республики (САР) в составе международного террористического сообщества «Катиба Таухид валь-Джихад», структурно входящего в международную террористическую организацию «Хейат Тахрир аш-Шам», которая осуществляет террористическую деятельность на территории САР, действуя с целью оказания содействия в организации финансирования членов указанного террористического сообщества и по указанию радикалов в октябре 2022 года, находясь в Москве, предоставила реквизиты своей банковской карты и доступ в личный кабинет в мобильном банке. «На карту от иного лица поступили деньги в сумме 6 500 рублей, которые в дальнейшем были направлены радикалами на финансирование указанных террористических сообществ», — уточнила представитель суда.