В Минске на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

Сегодня около 17.00 28-летний водитель автомобиля Geely на улице Тиражной при повороте направо на улицу Леонида Беды не предоставил преимущество пешеходу и совершил наезд на 11-летнего мальчика. По предварительной информации, он выбежал на пешеходный переход на мигающий зеленый сигнал светофора.