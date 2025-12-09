Ричмонд
В Минске на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 17.00 28-летний водитель автомобиля Geely на улице Тиражной при повороте направо на улицу Леонида Беды не предоставил преимущество пешеходу и совершил наезд на 11-летнего мальчика. По предварительной информации, он выбежал на пешеходный переход на мигающий зеленый сигнал светофора.

Школьник доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. -0-