Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший в сторону Москвы. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пресечении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По его словам, два вражеских беспилотника перехватили в воздушном пространстве самого региона, а еще один — над территорией соседней республики. Он также опубликовал кадры, на которых зафиксировали ликвидацию дрона в Грозненском районе Чечни.
В тот же день во время атаки украинских беспилотников в Чебоксарах жилой дом получил повреждения. Позднее вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил, что в результате ударов ВСУ количество пострадавших при атаке вражеских летательных аппаратов на город возросло до 14 человек.