Сальдо: ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по Геническу

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Сальдо отметил, что пострадавших нет. По его словам, система ПВО сработала эффективно, уничтожив большинство целей.
Губернатор уточнил, что один из дронов попал на территорию завода. Он добавил, что оперативные службы работают в усиленном режиме и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов ВСУ в Чебоксарах. Это решение, по его словам, позволит властям быстро мобилизовать ресурсы и обеспечить быструю компенсацию за восстановление поврежденных объектов.