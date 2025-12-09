Прогулочный катер вспыхнул на Октябрьской набережной вечером 9 декабря

— Сигнал о пожаре поступил в 18:40. Однопалубный катер «Столичный» был охвачен пламенем по всей площади. На борьбу с огнем были направлены сотрудники Леноблпожспаса, а также дополнительные пожарные части, — уточнили в пресс-службе ведомства. К 19:30 пожар удалось локализовать. Верхняя палуба катера полностью сгорела, отсеки с дизельным топливом не пострадали. К счастью, пострадавших в результате пожара нет. Причины выясняются. В тушении участвовали личный состав пожарных частей Леноблпожспаса: 150, 149 и 102.