Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На подлёте к Москве сбили четвёртый беспилотник

Ещё один украинский БПЛА сбит на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он информировал о трёх сбитых дронах, летевших на город.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.

Спасатели приступили к ликвидации последствий падения обломков.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за них часть рейсов пришлось развернуть: 14 самолётов ушли на запасные аэродромы, ещё 16 вылетов полностью отменили.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше