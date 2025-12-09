Ричмонд
Четвертый за день беспилотник сбили на подлете к Москве

Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.», — написал он.

На этом фоне внесены изменения в график работы аэропорта Домодедово, сообщили в Росавиации. «В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Сергей Собянин сообщил о трех сбитых дронах, летевших в направлении Москвы.

