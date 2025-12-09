Аэропорт Домодедово изменил режим работы из-за временных ограничений

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет пассажирские самолеты по согласованию с профильными органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании части рейсов. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — написал пресс-секретарь ведомства в своем Telegram-канале.
Некоторые летевшие в аэропорт Шереметьево пассажирские самолеты ранее перенаправили на запасные аэродромы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Днем в Шереметьево ввели временные ограничения в периметре воздушного пространства. Ситуация в терминалах остается спокойной, а пассажиры обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами и установленными регламентами.