Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Домодедово изменил режим работы из-за временных ограничений

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет пассажирские самолеты по согласованию с профильными органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании части рейсов. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет пассажирские самолеты по согласованию с профильными органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании части рейсов. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — написал пресс-секретарь ведомства в своем Telegram-канале.

Некоторые летевшие в аэропорт Шереметьево пассажирские самолеты ранее перенаправили на запасные аэродромы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Днем в Шереметьево ввели временные ограничения в периметре воздушного пространства. Ситуация в терминалах остается спокойной, а пассажиры обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами и установленными регламентами.