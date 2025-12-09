Аэропорт Домодедово изменил режим работы из-за временных ограничений

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет пассажирские самолеты по согласованию с профильными органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании части рейсов. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.