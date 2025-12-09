Ричмонд
В Молдове автомобиль лоб в лоб столкнулся с каретой скорой помощи — пострадили медики: Водитель легковушки скрылся с места аварии

По факту ДТП начато уголовное производство [обновляется]

Источник: Комсомольская правда

Утром 8 декабря на въезде в село Московей Кагульского района произошло лобовое столкновение скорой помощи с автомобилем Dodge Ram.

— Члены медицинской бригады получили травмы, — сообщила Кристина Чобану, пресс-офицер полиции Кагула. — Водитель Dodge скрылся с места происшествия, полиция его разыскивает.

Полиция разыскивает водителя автомобиля, который скрылся с места страшного ДТП с машиной скорой помощи в Кагуле.

По факту ДТП начато уголовное производство.

ОБНОВЛЕНО в 14.35. Водитель, который, предположительно, спровоцировал аварию и затем скрылся с места происшествия, установлен. Он остаётся на свободе пока идёт расследование. Если его признают виновным, ему грозит привлечение к уголовной ответственности.

