Средства ПВО сбили четвёртый за вечер летящий на Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четвёртый за вечер беспилотник, который летел на Москву. Об этом 10 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал он в своём канале.
Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее информация о двух сбитых беспилотниках поступила в 16:49 мск, ещё об одном БПЛА стало известно чуть менее чем через полчаса.
Напомним, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о массированной атаке беспилотников украинскими войсками по Геническу. Он добавил, что в результате удара пострадавших нет, так как система ПВО эффективно уничтожила большинство целей.