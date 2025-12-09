Ричмонд
Средства ПВО сбили четвёртый за вечер летящий на Москву беспилотник

Система противовоздушной обороны перехватила четвертый за вечер беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четвёртый за вечер беспилотник, который летел на Москву. Об этом 10 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал он в своём канале.

Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее информация о двух сбитых беспилотниках поступила в 16:49 мск, ещё об одном БПЛА стало известно чуть менее чем через полчаса.

Напомним, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о массированной атаке беспилотников украинскими войсками по Геническу. Он добавил, что в результате удара пострадавших нет, так как система ПВО эффективно уничтожила большинство целей.

