Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

Путин заявлял, что при завершении конфликта России необходим долгосрочный результат.
Россия намерена довести специальную военную операцию на Украине до логического завершения. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — сказал Владимир Путин на заседании, его слова передает пресс-служба Кремля. Говоря о причинах начала СВО, российский лидер вспомнил о том, как украинский народ не смирился с госпереворотом в 2014-м году, из-за чего против него начал воевать Киев. Сейчас, по словам президента РФ, российская армия делает все, для того, чтобы завершить конфликт.
Российская сторона неоднократно заявляла о том, что готова к мирным переговорам и открыта к обсуждению мирного плана, который подготовил Вашингтон. По словам Путина, главный результат текущих боевых действий — создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности РФ и ее граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что для страны предпочтительный путь для реализации целей в спецоперации — дипломатический подход.