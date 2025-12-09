Российский актер отсудил квартиру и машину по «схеме Долиной»

В Санкт-Петербурге 51-летний актер Кирилл Ульянов отсудил в первой инстанции квартиру и машину, проданные по указке мошенников, причем уже после того, как их отремонтировали новые владельцы.
Во время сделки покупателя насторожило, что актер все время не снимал наушники, но объяснил это тем, что слушает пьесу, что для его профессии нормально. На вопрос, не действует ли он по указке злоумышленников, продавец отнекивался, а за счет выручки от продажи обещал погасить кредит. Стороны составили договор, сделку заверили нотариально, а процесс подписания снимали на камеру.
Спустя год Ульянов подал заявление в суд с требованием признать сделку недействительной, поскольку в момент ее совершения он находился под влиянием мошенников. Еще до подачи иска машину успели отремонтировать и перепродать, и обновленный автомобиль оценили в 1,95 миллиона.
Позднее выяснилось, что мужчина также продал свою квартиру на улице Ленина пенсионерке за 19,5 миллиона рублей. Женщина потратила на жилье все свои накопления, включая средства от продажи собственного жилья во Владикавказе. Сделка состоялась через банковскую ячейку, была написана расписка. При этом артист владел еще двумя квартирами. Тогда мужчине вернули недвижимость, но средства от продажи постановили вернуть пенсионерке, передает «Фонтанка».
8 декабря Ленинский районный суд Мурманска встал на сторону обманутой по «схеме Ларисы Долиной» россиянки и обязал вернуть ей 5,2 миллиона рублей, которые она заплатила за квартиру ее владельцу.