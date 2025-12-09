Российский актер отсудил квартиру и машину по «схеме Долиной»

Во время сделки покупателя насторожило, что актер все время не снимал наушники, но объяснил это тем, что слушает пьесу, что для его профессии нормально. На вопрос, не действует ли он по указке злоумышленников, продавец отнекивался, а за счет выручки от продажи обещал погасить кредит. Стороны составили договор, сделку заверили нотариально, а процесс подписания снимали на камеру.