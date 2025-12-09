Убившая военкора Дарья Трепова* устраивает драки в колонии

Уже в суде Трепова* рассказывала, что задание познакомиться с Татарским ей дал проживающий в Украине журналист Роман Попков и человек по прозвищу «Гештальт», обещая взамен вывезти ее к себе. По словам девушки, она не знала, что в статуэтку заложена взрывчатка — Попков и «Гештальт» говорили ей, что там прослушка и трекер.